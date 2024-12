Premio giornalistico "Natale Ucsi". Riconoscimento a Roberto Mazzoli

Il bello della notizia. E cioè il buono che si porta appresso. È l’obiettivo del premio giornalistico nazionale "Natale Ucsi", che ha insignito pure il cardinale Gianfranco Ravasi. Quest’anno, per la sezione Stampa, è stato attribuito il riconoscimento speciale a Roberto Mazzoli, del quotidiano Avvenire (in foto, accanto a Ravasi). Pesarese, noto perché al vertice della direzione del giornale interdiocesano il Nuovo Amico, ha raccontato in un suo pezzo la quotidianità di ragazzi con disabilità, delle loro famiglie e di un contesto lavorativo che li accoglie attraverso l’esperienza della "Utopia di Pesaro".

Mazzoli non è nuovo nei concorsi giornalistici nazionali. Si ricorda il premio Sentinella del Creato nel 2017, il premio Festa del Maestro nel 2022 e nell’aprile scorso il premio Don Tonino Bello. "Ricevere un ulteriore riconoscimento a livello nazionale è la conferma di essere sulla strada giusta nel proprio lavoro – spiega Roberto Mazzoli – sono proprio i premi come questi a incoraggiarmi sul fatto che si può sempre raccontare il bene. Perché la buona notizia magari non farà vendere copie ma consente di seminare un bene più prezioso. Inoltre per me ricevere il Premio Natale Ucsi insieme al cardinale Gianfranco Ravasi, è stato un regalo inaspettato se penso che quando avevo 20 anni leggevo ogni giorno ’il Mattutino’ (rubrica di Avvenire curata da Ravasi) sognando un giorno di potermi avvicinare alla sua capacità di scrittura". A Mazzoli sono arrivati riscontri del premio anche in città. La sua penna ha inquadrato, da sempre, i fatti da angolazione inedita, scavando sempre il buono anche in contesti difficili. Il bello della notizia.