Premio Marche: il contemporaneo che fa discutere

Organizzato dall’Associazione marchigiana iniziative artistiche, dal 25 novembre torna il Premio Marche – Biennale d’arte contemporanea, tra le più note manifestazioni d’arte del centro Italia e di maggiore rilevanza e tradizione storica tra quelle delle Marche. Anche l’edizione 2023-2024 si articolerà in due momenti: da fine novembre, nella Galleria civica d’arte Albani di Urbino, in via Mazzini, aprirà “Under Raffaello“, mostra d’arte contemporanea nonché rassegna di artisti italiani invitati; dal 29 febbraio, il Premio Marche proseguirà al MARV - Museo d’arte Rubini Vesin di Gradara, con la mostra monografica “Intorno allo stato dell’arte nelle Marche“, rivisitazione degli artisti marchigiani presenti alla Biennale di Venezia del 150° dell’Unità d’Italia, secondo una scelta di artisti corrispondenti al taglio critico del Comitato scientifico. Under Raffaello (ingressi da mercoledì a lunedì, ore 10-13 e 16-19, fino al 3 marzo) proporrà il meglio dell’odierna pittura di artisti italiani con meno di 37 anni, età a cui morì Raffaello, e riguarderà solo opere di pittura, realizzate appositamente o dipinte nei 12 mesi precedenti alla manifestazione.

La mostra sarà completata dall’esposizione delle opere degli artisti vincitori dell’Edizione regionale del Premio Marche 2022. L’esposizione gradarese sarà visitabile fino al 9 giugno (da lunedì a domenica, ore 10-13 e 14.30-17.30) e proporrà una riflessione sull’apporto marchigiano alla storia dell’arte contemporanea. Si affronteranno due filoni analitici di opere, sviluppati secondo questo schema: “Dalla tradizione ai nuovi linguaggi e dalle parole alle immagini“ e “Linguaggi e poetica dalla evocazione della Natura e nuove prospettive“. L’inaugurazione del Premio sarà sabato 25 novembre, alle 16,30, nella Sala conferenze del Giardino d’Inverno, a Palazzo ducale di Urbino, sede della Galleria nazionale delle Marche. Nell’occasione interverranno i curatori delle mostre, Camillo Langone, Bruno Ceci, Gualtiero De Santi, Andrea Carnevali e Cecilia Casadei, Stefano Tonti (coordinatore della rassegna), Luca Baroni e Stefano Brachetti, per la Galleria. In totale, saranno sei mesi d’immersione nell’arte contemporanea – marchigiana e non – per una manifestazione che arricchirà l’offerta culturale.