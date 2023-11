Premio Marche, si pensa ai giovani

Domani alle 16,30 la sala convegni del Palazzo Ducale ospiterà la cerimonia di inaugurazione del Premio Marche, la biennale d’arte contemporanea organizzata dall’Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche, tra le più note e significative manifestazioni del centro Italia. Come in passato, anche l’edizione 2023 del Premio Marche si articolerà in due momenti: da domani al 3 marzo 2024 una mostra a Urbino, mentre da marzo a giugno una esposizione a Gradara. La tranche urbinate che apre domani si intitola “Under Raffaello“, ed è ospitata negli spazi della Galleria d’Arte Albani, in via Mazzini. Alla presentazione interverranno i curatori Camillo Langone, Bruno Ceci, Gualtiero De Santi, Andrea Carnevali e Cecilia Casadei, oltre a Stefano Tonti, coordinatore della Rassegna, Luca Baroni (direttore del MARV di Gradara) e Stefano Brachetti per la Galleria Nazionale delle Marche. "“Under Raffaello“ – spiegano gli organizzatori – oltre a ricordare l’artista più emblematico di Urbino, propone il meglio dell’odierna pittura degli artisti italiani con meno di 37 anni, l’età in cui è morto Raffaello, e riguarda solo opere di pittura, perché l’urbinate è stato quasi unicamente pittore, ma anche per non disperdere lo sguardo in una precaria attenzione alle tante espressioni dello sconfinato mondo dell’arte contemporanea".

Nella stessa sede, e per lo stesso periodo, la mostra sarà completata dall’esposizione delle opere degli artisti vincitori dell’Edizione Regionale del Premio Marche 2022, ovvero Renato Bertini, Marco Cingolani, Alessandro Gagliardini, Simone Massi, Davide Monaldi, Oscar Piattella, Emanuele Scorcelletti e Andrea Silicati. La mostra sarà aperta ad ingresso libero tutti i giorni eccetto il martedì e le festività con orario 10-13 e 16-19. Il Premio Marche, fin dall’esordio nel 1957 e per tutti gli anni Novanta, si è affermato come una tra le rassegne più significative, dietro solo a Biennale di Venezia, Quadriennale di Roma e Triennale di Milano. Ha annoverato curatori di fama internazionale e vi ha partecipato la quasi totalità dei maggiori artisti del Novecento. Nel 1999 il Premio si è interrotto, salvo rinascere nel 2018 con la prima edizione regionale e tornare nazionale nel 2021 al Forte Malatesta di Ascoli Piceno. Dopo una nuova edizione regionale, svoltasi a Urbino lo scorso anno, è dunque il momento della seconda edizione nazionale, che si svolge ora a Urbino e Gradara, con l’intento di approdare a cadenza biennale in diverse città delle Marche. gio. vol.