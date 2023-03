Sarà presentata oggi nella sede centrale dell’Università in via Saffi 2 a Urbino alle 14, la 35ª edizione del concorso nazionale “Premio Marketing per l’Università“, la più importante e longeva competizione tra studenti universitari, nata nel 1988 per iniziativa di Philip Morris con lo scopo di diffondere la cultura del marketing negli Atenei italiani. Creare un piano a tutto tondo per descrivere la realtà aziendale ed i suoi punti di forza, con un occhio al futuro. L’attuale edizione del Premio vede come protagonista Rinaldi Group, Società Benefit e Pmi innovativa, che ha lanciato una sfida strategica.