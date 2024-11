Premio Mattei alla Fondazione Homobonus

Nell’ambito della 59ª edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, sarà assegnato alla Fondazione Homobonus il premio nazionale "Enrico Mattei, città di Acqualagna: l’uomo, l’imprenditore". "La Fondazione Homobonus – si legge in una nota degli organizzatori del premio – è l’esempio virtuoso di come la sinergia tra imprenditori possa rendere il territorio un luogo migliore, giusto e inclusivo e costruire il futuro della comunità più equo e coeso partendo dalle persone ed eliminando le disuguaglianze, garantendo loro dignità e sicurezza. Un grande sogno che sta diventando realtà grazie a imprenditori virtuosi della provincia di Pesaro e Urbino, alla guida di realtà di eccellenza marchigiana: Lorenzo Campanelli, titolare della LC spa, industria del mobile di Isola del Piano, insieme a Roberto Selci, amministratore delegato della Biesse Group e Luigi Sperandio della Fab srl di Petriano. La Fondazione Homobonus, in collaborazione con la Caritas, nasce per contrastare i disagi e il rischio di esclusione sociale". "Il Premio Mattei – continua la nota – promuove l’impegno di imprenditori innovativi, che operano sul territorio in modo sostenibile, capaci di generare sviluppo economico, crescita sociale e culturale. Vuole altresì rendere tributo alla gloriosa memoria di Enrico Mattei, al cui coraggio e alla cui tenacia devono molto sia i marchigiani che l’Italia intera. Il Premio rappresenta un evento di primo piano nella Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. E’ la prima volta, da quando è stato istituito (nel 2017), a rivolgersi a una Fondazione con fine specifico di utilità pubblica e sociale, chiaro rimando alla concretezza e alla generosità di Mattei".

Il Premio verrà assegnato domenica al teatro Conti (ore 11,30) dal sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi e dal presidente Eni, Giuseppe Zafarana. A ritirarlo il presidente della Fondazione Homobonus, Lorenzo Campanelli con il prefetto Emanuela Saveria Greco, monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di Pesaro e alla guida dell’Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant’Angelo in Vado e monsignor Andrea Andreozzi, vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. A condurre la cerimonia di premiazione, Alvin Crescini. Il Premio consiste in un trofeo lavorato in pietra, realizzato dall’azienda "Bartoli e Ottaviani Marmi" di Acqualagna, che ripropone il profilo stilizzato di Enrico Mattei. Il Premio è stato conferito in passato a Enrico Loccioni, presidente della Loccioni Group, Giancarlo Selci di Biesse Group, Maurizio Vecchiola di Finproject, oggi società di Versalis (Eni), Giancarlo Paci di Profilglass Spa, Piergiorgio Cariaggi della Cariaggi Spa, Giovanni Gasparini della Renco Spa, Luigi Moretti della Benelli Spa. Il Premio, istituito dal Comune di Acqualagna, gode del patrocinio del Consiglio regionale delle Marche.

Amedeo Pisciolini