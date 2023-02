Premio Nikon a Davide Bastianelli per i suoi scatti naturalistici

Il Nikon Forum Photo Contest ha un giovane vincitore, ed è urbinate. Il concorso fotografico bandito dalla nota marca di articoli fotografici a livello nazionale ha visto trionfare nella categoria “Premio speciale under 30“ Davide Bastianelli, con uno scatto fatto non lontano da Urbino. Abbiamo chiesto al ventitreenne studente alla Carlo Bo come è arrivato a questo traguardo.

Come è nata la foto?

"Era un giorno dello scorso ottobre, alle 8 del mattino, ero appostato da quasi due ore nei pressi di Urbino, seduto per terra di fronte a un campo. Sento correre e lo vedo sbucare da un boschetto alla mia sinistra. Si gira verso di me, mi guarda per parecchi secondi e lì ho scattato a raffica mentre abbaiava".

Abbaiava?

"Sì, anche il verso del capriolo si chiama così. Ad ogni modo, il fatto che avesse abbaiato mi ha permesso di cogliere nello scatto anche il vapore emesso, oltre al fatto che sembra “in posa“".

Capito subito di avere uno scatto da premio?

"No, ho partecipato al concorso Nikon qualche mese fa, ma senza aspettative, con questa e altre tre foto. Mi ero quasi dimenticato, poi qualche giorno fa mi chiamano per dirmi che avevo vinto. Sono soddisfatto ma so che posso migliorare e ho tanto da imparare. Ho vinto un buono acquisto che ovviamente spenderò per nuova attrezzatura. Sono molto contento, è un riconoscimento per il lavoro che c’è dietro questi scatti".

Tanta preparazione?

"Sì, e tanta pazienza. Con gli animali sono importantissime. È difficile capire dove passano e se tornano, e quando poi arrivano in media hai trenta secondi di tempo, sempre che non ti veda e fugga. A volte è scoraggiante tornare tante volte, prima di riuscire a fotografare".

Come si trova il posto giusto?

"Molti usano le fototrappole per monitorare prima di andare di persona, io no. Ho iniziato da un campo dove andavo spesso da piccolo e ricordavo tanti caprioli. Poi ti aiutano gli animali stessi: i daini, nel periodo degli amori bramiscono. Si osservano i sentieri, gli escrementi, i cibi di cui sono ghiotti. E poi tanta fortuna".

Quali animali ha ritratto?

"Volpe, daino, cervo, muflone, poiana, picchio rosso, insetti. Ogni animale ti sa emozionare, ma il lupo mi è piaciuto più di tutti. Era quasi notte e cercavo dei daini. In una radura vedo spuntare la testa di un lupo. All’improvviso i daini smettono di bramire. Ho scattato, mi ha visto ed è fuggito".

La fotografia è una passione?

"Al momento sì, la coltivo fin da piccolo, ma vorrei farne un lavoro. Però come fotografo sportivo, in particolare di calcio, magari in Serie A. Cogliere l’istante giusto in natura e nello sport è molto simile".

Giovanni Volponi