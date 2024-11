Premio ‘Paolo Nonni’. Ragazzi, prendete subito carta e penna: torna l’iniziativa per voi

Grazie alla Banca di Pesaro, che in forza del suo profondo rapporto con la realtà della comunità in cui opera da sempre ha recepito e compreso l’eccezionale e irripetibile concomitanza di Pesaro Capitale della Cultura per il 2024, il Premio Giornalistico Paolo Nonni, quest’anno alla sua XII edizione, organizzato dal "Resto del Carlino" di Pesaro in memoria del suo caporedattore e riservato esclusivamente agli studenti di tutti gli istituti scolastici superiori della provincia di Pesaro, ha la possibilità di assumere dimensioni e statura di autentico appuntamento di portata sociale riferito a tutto il territorio della nostra provincia, nello spirito e nell’intento che ha informato tutta l’attività ufficiale di Pesaro 2024. Accogliendo con magnanimità la proposta del giornale, Banca di Pesaro, vicina da sempre a questa iniziativa, garantisce alla XII edizione 2024 – 2025 una dotazione economica particolarmente ricca, ad ulteriore conferma del suo essere non solo banca del territorio ma soprattutto una realtà sempre attenta alle iniziative e alle occasioni che ribadiscano la vicinanza ai giovani e al mondo giovanile. Questa è la finalità che la Banca cittadina condivide col giornale e supporta con tutte le sue energie: ragazzi, è una sfida e un’occasione per mettervi orgogliosamente alla prova esprimendo liberamente la vostra personalità.

Ciò è possibile anche grazie alla fondamentale partecipazione e collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale e la disponibilità della sua dirigente Alessandra Belloni. Per partecipare al concorso gli studenti dovranno comporre un elaborato che tratti uno dei seguenti temi: valorizzazione di ogni possibile aspetto e problema della vita individuale sociale, economica, culturale, sportiva, ambientale, politica e storica della realtà del territorio provinciale e della sua comunità; realtà, esperienze e problemi giovanili anche in forma di racconto o di saggio.

Questa sarà la consistenza dei premi messi a disposizione dalla Banca di Pesaro previsti per i sei articoli che saranno ritenuti i migliori a insindacabile giudizio di una apposita commissione giudicatrice: 1° premio 4.000 euro; 2° premio 2.500 euro; 3° premio 1.500 euro; 4° premio 1.000 euro; 5° premio 600 euro; 6° premio 400 euro. Gli elaborati – di lunghezza compresa fra le 4.000 e le 6.000 battute attinente ad uno dei temi sopra indicati – dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2025 ai seguenti indirizzi mail o postale: cronaca.pesaro@ilrestodelcarlino.it oppure "Il Resto del Carlino" viale Manzoni 24 – 61100 Pesaro.

La premiazione è prevista entro il mese di marzo 2025, la mancata presenza alla cerimonia comporterà la decadenza dal premio.