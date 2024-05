Premio per il romanzo di Tiziano Mancini

Più di mille autori si sono cimentati nella 15ª edizione del prestigioso Premio letterario “Città di Grottammare“ che ha visto l’urbinate Tiziano Mancini (nella foto con Dacia Maraini, Presidente Onorario) conquistare il Premio Speciale della Giuria con il suo romanzo storico "Dalla corte al chiostro. Vita romanzata di Elisabetta Feltria" (Leardini, 2023).

Il romanzo, che vede la figlia di Federico da Montefeltro siglare la pace con Rimini attraverso il sontuoso matrimonio con Roberto Malatesta del 25 giugno 1475, sarà presentato il 21 giugno alle 18 ad Ascoli Piceno per la rassegna “Non ci resta che leggere“ e giovedì 4 luglio sul Colle San Bartolo di Pesaro in occasione della kermesse “Estate in oasi“: dal tramonto pilates, yoga, picnic e alle 21,30 l’incontro con l’autore.