Premio Rotondi, si entra nel vivo. Tutti gli eventi

Entra nel vivooggi la 27esima edizione del Premio Rotondi, evento dedicato alla memoria del sovrintendente Pasquale Rotondi, salvatore di opere d’arte tra le più importanti durante la seconda guerra mondiale e la ritirata tedesca, trovando per loro un rifugio sicuro nella Rocca di Sassocorvaro e nel Palazzo dei Principi Carpegna. Si comincia oggi alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra d’arte I Paesaggi dei Sogni a cura del Gruppo Atena nella chiesa di San Rocco, mentre alle 20.30 all’auditorium comunale andrà in scena La Finta Ammalata, piece teatrale del regista Carlo Simoni con gli ospiti delle strutture del Gruppo Atena. Venerdì invece ci si sposterà ad Urbino per una visita guidata del palazzo Ducale alle 17 mentre alle 21 al Cinema Ducale ci sarà la proiezione di I colori della Tempesta, pellicola che racconta le gesta di Pasquale Rotondi. Sabato è il grande giorno della consegna del premio ai salvatori dell’arte alle 16 all’Auditorium di Sassocorvaro. Tra i premiati Jean-Baptiste Humbert, archeologo domenicano francese, distintosi per il recupero del patrimonio artistico e culturale di Gaza. Grazie alle sue ricerche sono stati scoperti siti archeologici, opere d’arte e manufatti che raccontano la storia millenaria di questo territorio. Premiato anche Philippe Villenueve, l’architetto che ha presieduto i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Notre-Dame a Parigi dopo il grande incendio dell’aprile 2019. Premiato anche l’archeologo e docente dell’Università di Urbino Daniele Sacco. Domenica invece, all’auditorium comunale Fabiani di Carpegna ci sarà invece un incontro sull’Operazione Salvataggio nell’abbazia di Montevergine della Sacra Sindone con consegna al sindaco e all’abate di Mercogliano un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale.

Andrea Angelini