Premio Sara Levi Nathan "Ecco due donne straordinarie"

Una sala del consiglio comunale a grande maggioranza femminile, commossa e unita, ha festeggiato la consegna del premio “Sara Levi Nathan“ "a due grandi donne che hanno segnato nel profondo la città, e resa migliore". Così l’assessora Camilla Murgia ha consegnato il premio alla memoria di Graziella Bertuccioli e a Giuseppina Catalano. "Un riconoscimento a cui la città, e in particolare, la commissione Donne elette, tiene particolarmente per la difesa dei diritti civili e per l’impegno costante nel fare "politica" al femminile". "È un momento importante sia per la città – ha aggiunto Guendalina Blasi, presidente della Commissione – sia per le consigliere che compongono il gruppo di Donne elette". "La città di Pesaro riconosce a Graziella Bertuccioli l’elevato merito di aver contribuito alla nascita del Centro Antiviolenza provinciale. Grazie a lei ed altre donne straordinarie – ha detto Camilla Murgia – questa città è cambiata".

Anna Maria Mattioli ha illustrato il premio a Giuseppina Catalano: "Se abbiamo una casa per mettere in sicurezza le donne in fuga dalla volenza domestica lo dobbiamo a lei". E ancora: "La città riconosce a Giuseppina Catalano l’elevato merito di aver fondato nel 1987, il Servizio Oncologico del San Salvatore, che ha diretto con alta professionalità e competenza". Pina Catalano ha compiuto proprio ieri 82 anni e nel ricevere il premio è stata anche festeggiata dai colleghi: "Se alzo gli occhi vedo tutta la mia vita professionale, fatta di persone senza cui non sarei riuscita a fare nulla". L’omaggio di Giorgio Girelli: "Come cittadino rendo onore a Giuseppina Catalano per gli alti meriti acquisiti nel prendersi cura del prossimo".