Prende fuoco il tetto di un capannone Fab: paura ma danni limitati

Incendio ieri mattina sul tetto della ditta di mobili Fab in via Nazionale a Vallefoglia. Sembra che la scintilla sia partita dai lavori di impermeabilizzazione del tetto che ha coinvolto un’ampiezza di 50 metri quadrati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme seppur avessero già iniziato lo spegnimento gli stessi operai della ditta impegnata nei lavori. I pompieri sono intervenuti con due autobotti e un’autoscala per raggiungere il punto più

alto per rendere efficade l’opra di spegnimento. I danni sono da quantificare. Al termine, il capannone è stato ritenuto comunque idoneo ad ospitare le attività industriali.