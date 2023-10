Prende Largo la polemica: "La pista di pattinaggio lontano dalla piazza?. Una perdita per la città"

"La pista di pattinaggio fuori dalla piazza centrale della città sarà una perdita per tutti. Che l’amministrazione cambi immediatamente idea, memore del grandissimo insuccesso della ruota panoramica in largo Aldo Moro che si registrò nel 2019". È netta la posizione di Davide Ippaso, nominato da poco direttore di Confesercenti Pesaro, riguardo la decisione dell’amministrazione comunale di spostare la pista di ghiaccio da piazza del Popolo a largo Aldo Moro, il corridoio perpendicolare tra due parallele (viale Marsala e Don Minzoni) e viale della Vittoria, nel quale si interseca anche il traffico della statale.

La decisione pare essere stata presa per lasciare spazio ad un maxi-palco che ospiterà la diretta Rai con la trasmissione su Rai 2, Caterpillar, nell’edizione CaterCapodanno, senza però ancora un chiaro riferimento alle giornate che impiegheranno l’utilizzo della Piazza, oltre chiaramente alla serata di Capodanno. Rimangono comunque previste, sempre nella piazza centrale, le casette di legno che ogni anno regalano lo spirito natalizio al centro storico.

Eppure, la decisione di spostare la storica pista di pattinaggio da piazza del Popolo ha spiazzato tanti, uno su tutti Ippaso che meno di un mese fa era al tavolo dell’amministrazione per programmare proprio le iniziative di questo Natale 2023: "Ci avevano assicurato (Santini e Frenquellucci) che la pista sarebbe rimasta in Piazza, al fianco delle casette di legno che quest’anno ospiteranno solo stand strettamente inerenti al Natale e all’atmosfera che eravamo intenzionati a ricreare con grande spirito collaborativo, ma oggi (ieri ndr) scopriamo attraverso i giornali che è stata presa una decisione differente e che la pista non sarà più nel cuore del centro storico ma in una via di passaggio tra centro e mare che non fu adatta nemmeno nel 2019 con l’installazione della ruota panoramica, un grande flop di cui ancora ci ricordiamo. Spostare l’attrazione – aggiunge Ippaso – significa penalizzare le attività commerciali del centro storico, togliendo la pista che viene utilizzata 12 ore al giorno, al contrario del palco, da tantissimi cittadini e che, è indiscutibile, portava tante persone a trascorrere qualche ora anche nei negozi del centro".

È stato fissato, intanto, per il 26 novembre l’inizio ufficiale del Natale con anche l’accensione del grande albero in Piazza ma "ancora non sappiamo nulla sulle luminarie e su quello che è il programma natalizio di quest’anno a poco più di un mese di distanza dalla data segnalata dall’amministrazione – conclude Ippaso -. Dopo quel tavolo tecnico di confronto tenutosi meno di un mese fa, non è seguita alcuna riunione operativa e, anzi, ci hanno esclusi da ogni tipo di decisione e consultazione a riguardo, come spesso sono soliti fare".

Giorgia Monticelli