Prendersi cura di chi ha l’ Alzheimer

Un corso per chi si prende cura delle persone malate di Alzheimer, familiari, badanti, volontari, qualsiasi figura di “caregivere”. La partecipazione è gratuita. Il corso è finanziato da Aima Pesaro con il contributo della fondazione cassa di risparmio di Pesaro e la collaborazione del CSV Marche. Dodici gli incontri, a partire da venerdì, distribuiti fino ad aprile 2024, i venerdì tra le 16.45 e le 18,45, nella sede dell’Aima a Pesaro, Casa delle associazioni, via del Miralfiore 6, con possibilità di collegamento online. Docenti del corso di formazione “Combattere l’Alzheimer con un gesto di sollievo” sono il professor Marco Guidi, la dottoressa Erika Onorato, l’Infermiera Tiziana Tonelli, l’avvocato Emilio Nicolini e assistenti sociali. Per informazioni e iscrizioni, cell. 3460747068; [email protected]