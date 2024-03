Prendeva a pugni la convivente. Un 70enne condannato a due anni

Dovrà scontare due anni di reclusione il 70enne di Tavullia accusato di maltrattamenti famigliari nei confronti della convivente, anche lei 70enne, che lo denunciò nel gennaio del 2022 dopo l’ennesima lite con finale violento.

I fatti legati alla vicenda sono principalmente due: un pugno dato sul fianco della donna, che la settantenne si fece refertare con quattro giorni di prognosi e, qualche mese dopo, un’ulteriore violenza, un altro pugno sferrato dall’uomo sul naso della donna che lo portarono all’allontanamento forzato dalla casa in cui i due conviventi vivevano da otto anni, senza mai essersi sposati.

L’origine dello scontro pare fosse un’incompatibilità caratteriale diventata insopportabile per l’uomo e che sfociava in furiose liti che spesso avevano anche dei testimoni. In aula, infatti, era stato sentito anche il fratello della vittima che confermava i rapporti conflittuali tra i due, riportando di aver assistito, in più occasioni, a qualche lite con forti urla e toni accesi.

La misura cautelare ai danni dell’uomo, che scattò non appena depositata la denuncia della settantenne, portò l’ex convivente a non aver più fissa dimora e pare che anche attualmente l’imputato viva in macchina, sempre nella zona di Tavullia. I legali dell’uomo avevano richiesto l’assoluzione e la riformulazione del capo d’imputazione da attribuirsi a lesioni o minacce e non al maltrattamento famigliare. Il pm, invece, aveva chiesto 4 anni di reclusione che si sono dimezzati poi al momento della sentenza. L’uomo, in passato, è stato anche processato per furto, minaccia e ingiuria.

Giorgia Monticelli