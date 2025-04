“Prendi e mangia“ per dare libertà agli oppressi

Appuntamento con Prendi e Mangia, oggi alle 21,15 alla chiesa san Francesco dei Cappuccini, in via Cardinale Massaia 1 a Pesaro. Con il titolo “Rimettere in Libertà gli Oppressi“ si propone un confronto con il tema della pena e del carcere partendo dalle esperienze vive di tre volontari in istituti di pena. Giorgio Magnanelli, ex manager e ora grande animatore di progetti di volontariato civico e sociale, responsabile della Cooperativa “I talenti“ di Fano e della Banca del gratuito, volontario alla casa di reclusione di Fossombrone, interverrà con Maria Teresa Toni, volontaria alla casa circondariale di Pesaro e Angela Polselli.