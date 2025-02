‘Prendi e mangia’: scatta stasera la rassegna dedicata al Giubileo

Prende il via oggi la 16ª edizione di "Prendi e Mangia". La rassegna di cultura biblica, intuizione di don Giorgio Giorgetti, biblista e sacerdote dell’Arcidiocesi di Pesaro fino al 2017 alla parrocchia di san Cassiano, è oggi proposta attraverso la collaborazione tra l’Apostolato biblico e l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. "Nell’anno del Giubileo della Speranza si legge in una nota – questa edizione entrerà nel vivo di alcuni dei temi messi in evidenza da papa Francesco nella bolla di indizione ‘Spes non confundit’: il Giubileo, il suo valore biblico/spirituale, e nella vita del mondo; declinare la pace, trà verità e impegno sociale; liberare gli oppressi dalla pena e nel perdono; l’unità dei cristiani a 1700 anni dal primo concilio ecumenico; la donna chiesa e speranza; la remissione dei debiti nel tempo delle migrazioni. Ad introdurci nelle serate la voce di Lucia Ferrati alla lettura dei testi accompagnata da musicisti, cantanti e cori della scena musicale locale, e poi biblisti, filosofi, teologi, operatori, uomini e donne di chiesa e no, in grado di fornire chiavi di interpretazione ai nostri tempi, alla luce della speranza biblica nella storia e nella vita. Saranno con noi: don Francesco Savini, Roberto Mancini, padre Luca Santoro e don Mario Florio, Viviana De Marco e i vescovi Sandro Salvucci e Andrea Andreozzi. Il primo appuntamento è appunto oggi nella Chiesa di Cristo Risorto in via Matteucci 29 a Muraglia alle ore 21.15, con don Francesco Savini e don Marco Di Giorgio. ’Il cinquantesimo anno sarà per voi un giubileo’ – titolo della serata – ci introdurrà al senso biblico/spirituale di Giubileo e alla sua ricaduta nella chiesa e nel mondo, alla nyckelharpa e voce Valentina Valenzuela. don Francesco Savini sacerdote della Diocesi di Senigallia, biblista, è docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto teologico marchigiano, parroco a Chiaravalle e vicario foraneo responsabile della formazione dei giovani preti".

l. d.