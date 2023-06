Prenotazioni impossibili Visite o esami: liste chiuse

Il problema non è più l’attesa infinita dell’appuntamento, ma riuscire a strapparne uno. Un’involuzione che sta mandando su tutte le furie tanti cittadini, che chiamando in questi giorni al Cup – ma il problema non è di oggi – si sentono rispondere che per alcuni esami diagnostici e visite specialistiche non è materialmente possibile prendere un appuntamento. Perché si andrebbe a finire a giugno 2024, dunque le agende per le prenotazioni non vengono nemmeno aperte.

Parliamo soprattutto delle impegnative classificate come ’programmabili’, ovvero non urgenti, che possono essere fissate entro i sei mesi. Ma per alcune visite specialistiche, si fa difficoltà a prenotare anche le ’brevi’ (entro 10 giorni) e le ’differite’, che andrebbero erogate entro 3060 giorni. "Qual è la conseguenza di tutto questo – spiega un medico di famiglia –? Che il paziente torna da noi e si fa fare la stessa impegnativa con codice ’U’, ovvero urgente, cioè entro le 72 ore; oppure ’B’, ovvero breve, da erogarsi entro 10 giorni. Al momento sono queste le uniche possibilità di trovare soddisfazione alla domanda".

C’è anche un’altra chance, che spesso sono gli stessi operatori del Cup a suggerire: tornare l’indomani mattina, prima delle 8, e cercare di accapparrarsi un posto improvvisamente libero per qualche disdetta. Ma è più un terno al lotto che una vera e propria strategia vincente. L’altra possibilità è che l’utente si risolva ad andare da un privato, che alla fine, a conti fatti, tra ticket e benzina per raggiungere l’ospedale su tutto il territorio regionale, non è che costi poi molto di più. Il che spiega anche perché, poi, i dati della Regione sulla soddisfazione delle domande siano tutto sommato sempre positivi, con un grado di accoglimento delle istanze mediamente superiore all’80%. Il punto è, infatti, che chi non trova posto tramite il Cup, di solito va dal privato e a quel punto non figura più nelle casistiche.

In questo corto circuito la maglia nera la vestono sempre le stesse prestazioni, storicamente le più intasate: le mammografie, le risonanze (tra l’altro la strumentazione all’ospedale di Urbino è stata fuori uso per 5 mesi) e le Tac. Ma spesso si incontrano difficoltà anche per le visite ortopediche (comprese le brevi o differibili), le cardiologiche, le neurologiche, le dermatologiche. Tutte rinviate alle calende greche. Una situazione che non potrà che peggiorare con l’estate e la rimodulazione dell’attività necessaria a garantire le ferie al personale. Situazione in parte compensata dal fatto che d’estate, fisiologicamente, la richiesta si riduce. Potendo, infatti, si tende a rimandare gli accertamenti a settembre. Di solito, con gli stessi problemi.

Benedetta Iacomucci