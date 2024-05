Presa a pugni dal marito. I bimbi difendono la madre

di Antonella Marchionni

L’ha presa a pugni davanti ai figli di 4 e 5 anni che in lacrime hanno tentato di difendere la madre provando a graffiare l’altro genitore. L’uomo, un 51enne residente a San Lorenzo in Campo, è stato condannato a 22 mesi di carcere dopo aver patteggiato la pena, per maltrattamenti in famiglia e lesioni. E’ quanto è stato stabilito venerdì scorso al tribunale di Pesaro ma per lui non si sono aperte le porte del carcere in quanto la pena è stata sospesa: dovrà infatti partecipare a un percorso di recupero presso una cooperativa sociale.

"Tanto prima o poi ti faccio fuori, ti ammazzo", è quanto ha riferito la convivente, 45enne residente a San Lorenzo, che si è costituita parte civile insieme ai suoi tre figli, due dei quali nati dalla relazione con l’uomo. Quella sera, ad agosto dell’anno scorso, l’uomo era rincasato dal bar in cui aveva bevuto troppo, come riferito dalla donna. Di fronte al proposito del convivente di voler uscire di nuovo, la donna si sarebbe opposta prendendogli le chiavi della macchina. Questo avrebbe fatto andare l’uomo su tutte le furie, mentre i figli più piccoli erano presenti in casa e guardavano la tv.

La donna ha raccontata di essere stata dapprima insultata poi aggredita: ha detto di essere stata afferrata e stretta per i polsi e poi di essere stata presa a pugni al volto e al busto. Tutto questo alla presenza dei figli minori della coppia che hanno assistito all’aggressione e che spaventati e in lacrime hanno tentato di difendere la madre provando a graffiare il padre. Ma l’episodio che ha portato alla denuncia sarebbe stato solo l’ultimo di una serie. La donna ha anche raccontato che, durante alcuni litigi, l’uomo l’avrebbe minacciata di morte: "Tanto prima o poi ti facci fuori, ti ammazzo", le avrebbe detto puntandole contro le molle del camino, tirandole addosso una sedia e le forbici.

L’avrebbe aggredita anche con calci, pugni e schiaffi spingendola a terra. In un’occasione le avrebbe anche ribaltandole addosso un tavolo, afferrandola per i capelli e il collo, mordendola e afferrandola fino a causarle lividi e romperle il labbro. La furia dell’uomo si traduceva anche in lanci di oggetti e di cibo contro il muro e il soffitto. La donna ha anche riferito che voleva avere rapporti sessuali anche quando lei non ne aveva voglia e la minacciava di portarla a fare sesso con sconosciuti dicendole che avrebbe fatto da spettatore.