Presentata la lista di Forza Italia: "Gente competente e motivata"

"Voglia di fare, entusiasmo e desiderio di cambiare". Queste le caratteristiche della lista di Forza Italia, che insieme a Udc e Noi Moderati, è stata presentata ieri mattina al Bon Bon. "Mettiamo in campo – ha fatto notare l’assessore regionale ed ex sindaco Stefano Aguzzi – una squadra di persone fortemente motivate, alcune nuove alla politica e altre di comprovata esperienza. Una squadra che farà un ottimo lavoro grazie anche a Forza Italia in costante crescita". Del valore della collaborazione tra le forze moderate ha parlato il presidente provinciale Udc Marcello Mei, mentre il candidato sindaco del centrodestra, Luca Serfilippi, ha incitato tutti i candidati a "non perdere il vantaggio che ci hanno concesso gli avversari. Mentre loro litigano per le poltrone, noi continuiamo a fare campagna elettorale tra la gente". Tra i candidati di Forza Italia anche l’imprenditrice fermana Graziella Ciriaci, in gioco per le elezioni europee. Forte della sua esperienza imprenditoriale e amministrativa (è stata consigliere regionale), Ciriaci mette in campo "lealtà, concretezza, serietà e continuità: qualità indispensabili per risolvere i problemi che le nostre imprese si trovano di fronte". Questi i candidati al consiglio comunale: Massimiliano Bruscia, Mauro Falcioni, Antonio Paoletti, Fiammetta Rinaldi, Enzo Di Tommaso, Antonio Terlizzi, Fabio Sciriscioli, Francesca Cecchini, Barbara Paparo Filomarino, Mauro Talamelli, Nevio Paganelli, Stefano Pollegioni, Anna Amoruso, Achille Cacace, Francesco Donati, Antonietta Cerullo, Stefano Zaffini, Marcello Palazzi, Antonino Annaloro, Francesca Delvino, Andrea Morbidelli.

an. mar.