Presentato Fano festival lungometraggi e novità

All’attrice Donatella Finocchiaro il Gran Premio alla Carriera, mentre quello come miglior attrice se lo aggiudica Valentina Bellè. All’edizione 2023 di Fano Film Festival, presentato ieri mattina al Castello di Monte Giove dal direttore artistico Fiorangelo Pucci e dall’assessore alla Cultura Cora Fattori, spiccano anche due giovani marchigiane Giulia Casagrande di Senigallia che con "Verso Casa" ha ottenuto il premio Miglior film di autore marchigiano e la fanese Letizia Borficchia autrice del corto d’animazione di 16 minuti "Il pirata dello spazio". L’opera della fanese sarà proiettata nella "Notteanimata" di venerdì 27 ottobre che prenderà il via a mezzanotte: insieme a "Il Pirata dello spazio" si potranno seguire altri 5 corti di animazione "Steps" di Marina e Tatiana Moshkova (Russia), "When you wish upon on star" di Domenico Modafferi (Italia), "Lucky man" di Claude Luyet (Svizzera), "Luce and the rock" di Britt Raes (Francia), "First coin" di Anna Juesas e Sonia Sanchez (Spagna). Numeri da capogiro per il Fano Film Festival che torna quest’anno dal 24 al 28 ottobre, al cinema Masetti, per proporre i migliori cortometraggi in concorso. Con i suoi 35 anni, la manifestazione si inserisce tra le più longeve d’Europa e vanta tre prestigiosi patrocini: Parlamento europeo, Unesco e Ministero della Cultura. Oltre 2200 le opere inviate da ogni parte del mondo (sono rappresentati circa 100 Paesi) selezionate, nei mesi di luglio e agosto, dal direttore artistico. Il Festival prende il via martedì 24 ottobre, alle 21.15, con "L’anima in pace" di Ciro Formisano che ha ottenuto il premio come Miglior lungometraggio, a due italiani anche il premio come Miglior documentario "Donde los ninos no suenan" di Stefano Sbrulli e il premio come Miglior film di autore Italiano e targa Fedic "Miranda’s mind" di Maddalena Crespi.

Sono invece turco e americano il Miglior film di autore straniero attribuito a "Things Unheard of" di Ramazan Kilic "un film politico – ha spiegato Pucci – ma realizzato in modo lieve e commovente" e il Miglior film d’animazione andato a Catya Plate con "Las Nogas", già candidato al prossimo Premio Oscar. Forte partecipazione anche da parte delle scuole di ogni ordine e grado con 200 opere inviate: il primo premio è stato attribuito alla scuola primaria Gramsci di Pesaro.

Info:fanointernationalfilmfestival.it

Anna Marchetti