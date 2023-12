Presentato il Bilancio di Sostenibilità di Ami Spa

Ami Spa ha presentato ieri mattina il proprio bilancio di sostenibilità 2022 a Collegio Raffaello, in Urbino. La presidente Lara Ottaviani e il direttore generale Massimo Benedetti hanno illustrato cosa l’azienda ha fatto e i progetti per il futuro. Ma anche i valori come il piano etico aziendale che vede da sempre equità salariale, incentivo alla transizione ecologica e risorse per il territorio. Seguendo gli obiettivi Onu previsti per il 2023. A condurre l’evento il giornalista Tiziano Mancini che ha guidato i presenti attraverso tre parole chiave: futuro, uomo e territorio. "Si tratta di una presentazione, non autocelebrativa – ha sottolineato Benedetti –, ma solo un momento per raccontare cosa facciamo".

"Ami Spa non fa spesso eventi pubblici – ha continuato la presidente Lara Ottaviani –. La nostra Azienda redige il bilancio sociale dal 2006, che nel 2019 ha trasformato in Bilancio di Sostenibilità, ma solo oggi presenta pubblicamente il documento. Già questo passo costituisce una grande soddisfazione". Dopo gli interventi dei relatori non sono mancati gli interventi dei presenti, molti gli amministratori. Tra questi il sindaco di Urbino Maurizio Gambini, il sindaco di Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli, il consigliere regionale Giacomo Rossi.

Francesco Pierucci