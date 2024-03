Presentazione del sodalizio a prefetto e questore Si è costituita l'associazione dei Cavalieri al Merito della Repubblica nella provincia, con Mauro Papalini come presidente e Floro Bisello come vice. Il consiglio si è incontrato con il prefetto e il questore per discutere dei principi dell'associazione, incluso il progetto per supportare le persone con autismo. L'obiettivo è promuovere i valori della Costituzione in collaborazione con le istituzioni.