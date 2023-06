Presentazione di 'Divinissimo', omaggio a Raffaello Sanzio

Verrà presentato domani alle ore 17 alla Casa Natale di Raffaello il volume ‘Divinissimo’. Il libro altro non è che il copione della pièce teatrale scritta da Michele Pagliaroni in omaggio a Raffaello Sanzio, passato alle cronache, tra gli altri epiteti, come il ‘divin pittore’. La pubblicazione è stata realizzata nell’ambito dei Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche. "Ho scritto ‘Divinissimo’ ormai sette anni fa – scrive l’autore Pagliaroni – per il Centro Teatrale Universitario Cesare Questa, che era appena nato. Come spettacolo ha avuto una bella e lunga storia e ora la Regione Marche ha voluto pubblicarlo nei suoi quaderni, segnando una prima volta assoluta per un testo teatrale. Ringrazio il Consiglio Regionale, l’Accademia Raffaello e il Comune di Urbino per aver reso possibile prima lo spettacolo, e ora il libro". Da domenica Pagliaroni sarà invece impegnato nella sesta edizione di Urbino Teatro Urbano, il festival di cui è direttore artistico organizzato proprio dal Ctu Cesare Questa.