Presentazione e primo allenamento. Il play entra nell’universo Pesaro

E’ il giorno di Kay Felder che verrà presentato stamane alle 12.30 in una conferenza, riservata alla stampa, all’Hotel Clipper, diventato un punto nevralgico del club visto che all’interno dell’albergo all’angolo fra Viale Trento e Viale Marconi si sta svolgendo anche la campagna abbonamenti. I tifosi che volessero salutarlo o scattare una foto col nuovo americano potranno accedere al termine dell’incontro coi giornalisti. Sbarcato ieri a mezzogiorno all’aeroporto di Linate e raggiunta Pesaro nel pomeriggio, in giornata il play si unirà al gruppo per il primo allenamento e si comincerà a vedere la nuova fisionomia di squadra che potrà venirne fuori.

"Proveremo ad integrarlo il prima possibile creando una solida identità di team" aveva dichiarato coach Spiro Leka al termine dell’amichevole di Cervia giocata sabato sera. E da oggi comincia finalmente il lavoro per amalgamarlo con il resto del gruppo. Di sicuro, guardando quelle che sono le sue caratteristiche, si giocherà più in velocità e i tiratori dovrebbero godere di qualche vantaggio in più grazie alla sua visione di gioco e alla sua capacità di attirare gli avversari su di sé, che giocoforza libererà gli altri. Si confida anche in qualche palla in più dentro per i lunghi vista la sua capacità di battere l’uomo. Insomma tutta la manovra dovrebbe diventare più fluida. Sarà interessante anche scoprire l’uomo, il suo passato, l’esperienza in Nba vicino a una leggenda come LeBron James, la vita in un paese per certi versi ancora misterioso ai nostri occhi come la Cina, la sua linea di moda per la quale ha aperto un secondo profilo Instagram, il camp per i bambini del suo quartiere che ha preceduto il suo arrivo in città: insomma sono tanti i dettagli da scoprire di quello che si confida possa diventare il leader della squadra, ma anche un personaggio di cui innamorarsi per i tifosi biancorossi che hanno bisogno di una bella iniezione di entusiasmo dopo la scorsa stagione in cui le emozioni sono state poche.

Intanto, è certo che il campionato della Vuelle comincerà martedì 30 settembre alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena contro Livorno. E’ uscita infatti la data ufficiale scelta da Bergamo, concordata con Pesaro, della partita rinviata che lascerà le due squadre al palo nella prima giornata: il match fra Blu Basket e Vuelle si disputerà mercoledì 15 ottobre alle 20.30 alla ChorusLife di Bergamo, un bellissimo impianto da 7.000 posti dove non si gioca quasi mai a basket perché sempre occupato da spettacoli di grande livello. Il cammino dei biancorossi diventa così un po’ anomalo: Tambone e compagni giocheranno infatti le prime due gare in casa, il 30 settembre con Livorno e il 5 ottobre con Ruvo di Puglia, quindi si andrà tre volte consecutive in trasferta, l’8 ottobre a Roseto, il 12 a Bologna e il 15 a Bergamo, per tornare in casa soltanto il 19 ottobre contro Mestre. Fra l’altro sei partite nell’arco di venti giorni, un inizio a tambur battente per il quale bisognerà farsi trovare pronti.

Elisabetta Ferri