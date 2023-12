Presepe, mostra e arte fanno il pieno di visitatori

Il grande presepe meccanico di San Marco, il gioco di luci della chiesa a cielo aperto di San Francesco, la mostra "Primus pictor in orbe" (Primo pittore al mondo) dedicata al Perugino. Sono le tre iniziative che stanno trasformando Fano in una meta turisticamente interessante anche nel periodo natalizio.

Punto fermo di questo processo è il presepe di San Marco. Prima della sua apertura al pubblico prevista nel giorno di Natale (sarà visitabile fino al 7 gennaio tutti i giorni 9.30-12 e 15-19), sono già 15 i pullman che si sono fermati per curiosare tra le centinaia di personaggi e i movimenti di un percorso coinvolgente. Il presepe di San Marco oltre ad essere un’opera unica, è stato in questi anni uno stimolo per la nascita di altre iniziative che celebrano la Natività.

E’ così che ha preso forma il presepe del Pincio dei maestri carristi (visibile a qualunque ora) e che domani notte sarà la meta finale del tour tra i presepi promosso dal gruppo "Le vie dei presepi di Fano": L’appuntamento è alle 23.45 della notte di Natale, davanti al sagrato della Cattedrale dove i partecipanti (ci sarà anche il vescovo Andrea Andreozzi) saranno accolti dal Coro della Cappella Musicale del Duomo e accompagnati in un breve giro cittadino tra le migliori composizioni realizzate da privati.

Nel corso degli anni si sono anche aggiunti il presepe marinaro nella chiesa di San Giuseppe al Porto (aperto fino al 14 gennaio dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 18.30 ) e quello della Trave nella chiesa della Madonna della Trave (aperto da domani al 7 gennaio dalle 15.30 alle 19).

Tra le novità del Natale 2023 c’è il gioco di luci alla San Francesco: lo spettacolo si ripeterà ogni pomeriggio, fino al 31 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 e poi ancora sabato 6 e domenica 7 gennaio, sempre con gli stessi orari.

Infine Fano offre, per queste festività, l’occasione di vedere da vicino la Pala di Durante di Perugino, rientrata in città dopo il restauro all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

La mostra, che rimarrà fino al 7 aprile, sarà aperta oggi e il 26 dicembre, così come il museo civico, il museo della Flaminia e gli scavi di Sant’Agostino. "Nessuna apertura straordinaria per domani – spiega l’assessore alla Cultura Cora Fattori – perché l’affluenza il giorno di Natale è pressoché nulla. Nei prossimi giorni sarà organizzata una visita guidata con la curatrice, la professoressa Anna Maria Ambrosini".

"E’ sotto gli occhi di tutti – conclude l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – il miglioramento della proposta turistica cittadina anche nel periodo natalizio. Il metodo che ci siamo dati è quello di rendere Fano attrattiva in ogni periodo dell’anno con l’apertura dei luoghi e dei musei cittadini".

A completare il successo di questo Natale, la presenza in città nelle giornate del 27-28 e 29 dicembre di oltre mille persone legate al torneo di volley.