Presepe narrante a Gaifa di Canavaccio

"Messaggeri di pace", un Presepe narrante, è l’iniziativa organizzata dal circolo culturale Pieve di Gaifa, di Canavaccio, in programma venerdì alle 18,30. "Antichi re venuti da lontani guidati da una stella. Antichi re venuti per rendere omaggio a un bambino. Antichi re che portano il proprio sapere, la propria cultura, così che diventi il tramite per una convivenza pacifica tra tutti i popoli", così comincia l’incipit del racconto, adattato da padre Luigi Athickal, con scelte musicali di Stefano Mancini Zanchi. A seguire, prenotandosi al 348 5182145, ci sarà un aperitivo-degustazione nella canonica della Pieve, con piatti della tradizione natalizia e incursioni nella cultura culinaria dei Magi d’oriente, accompagnati da bollicine e vini locali. Evento, in collaborazione con Nuova dimensione suono patrocinato dal Comune di Urbino.

