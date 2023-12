Presepe vivente a Paravento. Nella tradizione si rinnova un percorso legato alla fede

Le Terre del Catria vivono il Presepe. Il 26 alle 17 Paravento di Cagli si trasforma di nuovo in una piccola Betlemme. Dopo la trasferta a Roma, dove i figuranti hanno collaborato alla rappresentazione del presepe vivente alla Basilica di Santa Maria Maggiore, tornano ad animare il loro piccolo paradiso per mettere in scena uno dei più rappresentativi presepi viventi marchigiani.

"Sarà ancora un evento molto suggestivo con scorci ed angoli della nostra piccola frazione con tanti figuranti che ricorderanno la Natività alle falde del Catria. All’interno del presepe troverete la banca per fare il cambio in Sesterzi con i quali potrete fare acquisti negli accampamenti dei pastori, dei viandanti e dei pescatori. Alla fine del percorso – afferma Velleda Magnoni Segretaria dell’Associazione Battaglia di Paravento organizzativa del Presepe – la Natività con il piccolo Gesù Bambino cullato da Maria e Giuseppe e riscaldato da Fiore il nostro asinello. Non mancheranno attrattive per i bambini, oltre a pecorelle ed agnellini. Ci saranno laboratori in spazi riscaldati, pittura su ceramica, fabbricazione della carta, costruzione di giochi di legno e letture nell’aia intorno al fuoco. Avremo gli zampognari e all’interno della chiesa ci sarà il concerto di Maria Abramishvili e Ian Cherliantsev. Per i bambini sotto i 10 anni ingresso gratuito al presepe, il biglietto adulti è di 5 euro. Al bivio per Paravento ci sarà un ampio parcheggio e si sale a piedi fino al Presepe, per chi ha difficoltà nei movimenti ci sarà una navetta gratuita a disposizione anche partendo da Cagli. Il mattino del 26 alle ore 9,30 verrà celebrata la messa celebrata da don Diego parroco della cattedrale e l’inaugurazione del restauro della sagrestia. Il restauro è stato possibile grazie al contributo che la famiglia Cleri ha voluto dare in memoria del loro caro Franco Cleri".

Mario Carnali