Presepe vivente, il clou con i Re Magi

Appuntamento clou, oggi a Mondolfo, per ‘Presepepaese’, il più grande presepio vivente della riviera adriatica che, dopo il successo di visitatori registrato il 26 dicembre, vivrà la sua seconda ed ultima rappresentazione di queste festività 2022-2023. Quella in cui il gran corteggio con l’arrivo dei Re Magi dall’oriente regalerà una versione ancora più suggestiva della sacra rappresentazione della Natività. L’intero centro storico mondolfese, racchiuso nella doppia cortina muraria ‘griffata’ Francesco di Giorgio Martini, si trasformerà in una location di 2mila anni fa, per rivivere la magia della notte in cui nacque Gesù. L’organizzazione dell’evento è curata dalla parrocchia Santa Giustina di don Emanuele Lauretani con la collaborazione del Comune e della Pro loco ‘Tre Colli’.

Centottanta figuranti si muoveranno all’interno di oltre 20 suggestive ambientazioni, rappresentante da botteghe artigiane, dagli spazi dei venditori ambulanti coi loro carretti pieni di mercanzie, dalle stalle dei pastori con gli animali, dalle case dei contadini e, naturalmente, dalla Natività, con una coppia di genitori e il loro piccolissimo bimbo. ‘Presepepaese’ andrà in scena dalle 17,30 alle 19 lungo un itinerario prestabilito di un chilometro e 200 metri all’interno di antiche vie e contrade illuminate dalla luce delle fiaccole. La partenza è fissata a Porta Santa Maria, a due passi dall’omonima chiesa, più nota come Sant’Agostino. Da lì, immersi in un’atmosfera coinvolgente, si camminerà verso Porta Fano, il varco di ingresso al centro storico sul lato nord, conosciuto anche come Porta Gabella (che si trova a circa metà del percorso) e poi si proseguirà fino all’incontro con Gesù Bambino, Maria e Giuseppe nella grotta allestita nel cinquecentesco Bastione di Sant’Anna. Dove ad arricchire la scenografica ambientazione, oggi, ci saranno anche i Re Magi.

La visita a questo meraviglioso presepe vivente, tornato ad animare il ‘castello’ di Mondolfo dopo due anni di stop causati dalla pandemia, è del tutto gratuita. Info sul sito web www.parrocchiamondolfo.it e al numero 0721.957257.

Sandro Franceschetti