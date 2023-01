Presepe vivente nel borgo Poi i regali della vecchina ai bimbi

Oggi, 6 gennaio arriva la Befana a Gabicce Monte, iniziativa organizzata come da tradizione dal gruppo Avis di Gabicce Mare.

Una simpatica Befana infatti aspetta i bambini a partire dalle ore 16 per regalare calze e dolcetti. Contemporaneamente nelle vie del borgo andrà in scena il Presepe Vivente (foto) organizzato dall’Associazione Il Borgo dei Grilli Parlanti con i Re Magi che renderanno omaggio alla Natività. I figuranti trasformeranno il centro storico in una piccola Betlemme e animeranno stradine, case e angoli di paese con antiche arti e mestieri, fino a giungere alla grotta della Natività con la Sacra Famiglia. Evento realizzato con il contributo del Comune di Gabicce Mare e con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio Regionale Marche.

Sempre oggi, 6 gennaio, alle ore 15, nel Chiostro della Chiesa Maria SS. Immacolata, si terrà la premiazione del concorso "Presepi in Famiglia", organizzato dal Circolo Mcl, con una pesca di beneficenza a cura della Caritas di Gabicce Mare. La Consulta dei Giovani di Gabicce Mare insieme all’Associazione GioGra, organizza invece per domani sabato 7 gennaio un pomeriggio all’insegna del divertimento: "E’ ora dello spasso!" con giochi da tavolo e tornei di ping pong e biliardino, dalle ore 16 alle ore 19, presso il Centro Civico Creobicce. Ingresso libero. Fino all’8 gennaio si potrà giocare a tombola dalle ore 20 al Circolo MCL in via Ludovico Ariosto.

l. d.