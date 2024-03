Preside nel mirino ’social’: il calvario di Giombi

Mesi fa le minacce attraverso il canale Telegram, ora le calunnie via mail. E’ l’incubo in cui sono finiti il professor Samuele Giombi, conosciutissimo in città anche per il ruolo di dirigente del liceo Nolfi-Apolloni, e la sua famiglia. A raccontarlo è lo stesso Giombi, sul suo profilo facebook: "Mesi fa ho iniziato a ricevere minacce (dagli accenti molto forti) attraverso il canale Telegram nei confronti miei e dei miei familiari. Ho dovuto chiudere il mio account Telegram e ho sporto due denunce. La mia persona e la mia famiglia per qualche tempo sono state oggetto di pur discreta protezione. Tuttavia, le autorità competenti non hanno ottenuto ancora da Telegram l’accesso ai dati del mittente per la sua identificazione e la Procura mi ha informato della temporanea archiviazione. Quattro giorni fa (il post è dell’8 marzo ndr) le minacce si sono trasformate in calunnie. Infatti ho ricevuto, questa volta via mail (all’indirizzo del mio ufficio e mio personale), una serie di diffamanti calunnie (da un mittente criptato protonmail, riconducibile al medesimo autore delle precedenti minacce). Ho sporto ancora denuncia. Oggi (alcuni giorni fa per chi legge ndr) la medesima mail calunniosa nei miei confronti è stata inviata ad altri destinatari".

"E’ inaccettabile – dichiara il professore – che si debbano ricevere minacce o diffamazioni calunniose dietro lo scudo di mittenti impenetrabili senza che sia possibile impedirlo e individuare gli autori. Sono indignato di fronte all’impotenza della legge". Giombi spiega anche le motivazione che lo ha spinto a pubblicare il post sul suo profilo Facebook: "Siamo di fronte ad una questione di carattere politico-civile che riguarda tutti e cioè la totale, inerme esposizione dei cittadini di fronte agli strumenti tecnologici attuali che, sotto la copertura della privacy, sembrano sottratti ad ogni principio di legalità. E non oso pensare cosa potrebbe accadere con la cosiddetta intelligenza artificiale, in assenza di norme adeguate e stringenti". Scrivendo il post, Giombi ha voluto anticipare quanto sta accadendo "prima che missive diffamatorie e calunniose sul mio conto raggiungano destinatari ignari". Nonostante le difficoltà, Giombi annuncia: "Questa volta andrò fino in fondo in modo rigorosissimo". Tantissimi gli attestati di solidarietà che in questi giorni gli hanno voluto attribuire gli amici di Facebook che considerano l’accaduto "indecente, inamissibile e assurdo". Anche la politica si è fatta sentire come i candidati sindaci Luca Serfilippi (centrodestra) che ha scritto: "Tutta la mia solidarietà, spero che li rintraccino" e Stefano Marchegiani (I Progressisti) che ha commentato: "Norme inadeguate e garantiste nel senso sbagliato". Stefano Pollegioni (Udc) ha espresso vicinanza a Giombi e alla sua famiglia, Agnese Giacomoni, capogruppo del Pd e docente del Nolfi si augura che "questa volta si possa risalire al responsabile", mentre Francesco Panaroni valuta tutta la situazione "incredibile".