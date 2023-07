Pesaro, il preside sposa due suoi ex prof. Si sono innamorati a scuola

Pesaro, 16 luglio 2023 - Fiori d’arancio tra i banchi di scuola. Ieri gli sposi - vicepreside lui, professoressa di scienze naturali, lei - hanno voluto che ad unirli in matrimonio fosse il preside della scuola che li ha fatti incontrare, il liceo scientifico Marconi. Tra gli invitati alla cerimonia, raccolti nell’aula magna di Caprile, sede dell’Istituto agrario Cecchi, oltre a colleghi, amici e parenti, gli studenti di due classi quinte. I protagonisti sono Laura Galli, la sposa, 39enne; Mauro Baiamonte, lo sposo, 49enne.

gli sposi, Laura e Mauro, con il preside Riccardo Rossini che indossa la fascia tricolore

Riccardo Rossini, dirigente al Marconi al tempo dell’idillio, è stato il preside che nelle vesti di ufficiale civile ha indossato il tricolore officiando il rito. Convitato di pietra è stato Caronte, l’anticiclone africano micidiale per le sue temperature da record. La sposa, previdente, ha fatto trovare un centinaio di ventagli bianchi all’ingresso della villa e ha fatto slittare di un’ora e mezza l’inizio della cerimonia. “Abbiamo fatto di tutto per celebrare questo matrimonio con Caronte e ci siamo riusciti” ha esordito il preside, liberando il sorriso del centinaio di invitati seduti sotto le volte seicentesche di una sala con tutte le finestre spalancate per intercettare anche il minimo alito di vento. “Benvenuti a Villa Caprile” ha continuato Rossini illustrando brevemente la storia che c’è dietro la dimora storica e oggi sede di un agrario di eccellenza in Italia dove i ragazzi prendono dimestichezza nel coltivare la vigna come nel prendersi cura dei giardini all’italiana. Seguendo il preside il discorso è andato sulla volta alberata con incastonata una figura mitologica e la scritta latina “Sine Cerere et Baccho, friget Venus”.

In sintesi cioè, senza alimento l’amore si affievolisce. “L’amore, in altre parole, va coltivato - ha detto il preside davanti allo sposo, suo ex vicepreside, stoicamente in giacca -. E’ la prima volta che sposo qualcuno, ma è anche la prima volta che sposo due docenti che essendosi conosciuti a scuola, hanno voluto coronare questo passo importante ancora in una scuola: trovo tutto questo meraviglioso: grazie”. Applausi. Madidi, tra sudore e gioia, gli sposi si sono scambiati le promesse di matrimonio, con lui che è riuscito a commuovere lei. Entrambi divorziati, con Laura già mamma di Lorenzo, 7 anni, i neosposi si sono conosciuti nel 2017 al liceo Marconi dove lavorano entrambi.

Un anno fa è nato il loro Alessandro. Ad applaudire più forte sono stati gli studenti che di Laura Galli, in particolare, hanno una stima indelebile che si legge nei loro occhi: “la prof è una grande - dicono i ragazzi di 5E e 5G del Marconi, maturi 2023 -. In classe con lei c’è sempre stato un clima sereno e stimolante”. Liberi di muoversi i due figli, seguiti con lo sguardo dai nonni e dai testimoni di nozze, Gianluca Gallo e Alice Cipressi. A differenza del prof Marco De Carolis, il preside Roberto Lisotti, invitato con la figlia Elisa, ha abdicato alla giacca,mentre le professoresse hanno sfoggiato,temerarie, sete e organze. In lungo sia la consigliera regionale Marta Ruggeri, sia le vicepresidi Chiara Fiorucci e Alessandra De Benedittis che la prof Giovanna Bianchini del Marconi la quale ha commentato: “ad un matrimonio si veste un sogno e gli invitati devono adeguarsi”. Battuta finale prima del ricevimento tra gli ulivi dell’Agrario il cui staff ha curato il convivio: Rossini, rivolto a Baiamonte, prof di fisica, ha chiesto di fare una stima sulla durata del matrimonio “per t che tende all’infinito”: mezzo secolo, è stata la risposta dello sposo che avendo 47 anni punta al secolo. Poi Rossini rivolto alla sposa ha chiesto quale acidità avrebbe avuto la relazione: la prof Galli ha optato per il ph neutro, zero acidità.