Presidente Erdis a Urbino Capoluogo per parlare di Università

Nuovo incontro questo sabato per l’associazione Urbino Capoluogo: alle ore 10,30 nella sua sede di via Matteotti, 1 ci sarà la professoressa Agnese Sacchi (in foto con Giorgio Londei), docente di Scienza delle Finanze all’Università di Urbino e Presidente di Erdis Marche che parlerà di “Compiti e funzioni dell’Erdis in Urbino e nelle Marche“. L’evento è a ingresso libero. Ad ospitare Sacchi saranno il presidente e il vicario della associazione, Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, i quali nel frattempo intervengono in merito al ritrovato impegno operativo tra le due città di Urbino e Pesaro emerso dall’incontro dei giorni scorsi fra i sindaci Gambini e Biancani. "Da troppi decenni – dicono i due – alle parole non sono seguiti atti sostanziali, tanto che, ad esempio, quella di Pesaro e Urbino è rimasta l’unica provincia delle Marche senza una superstrada che colleghi la costa all’interno. Ci auguriamo che il recente riconoscimento della città di Urbino quale capoluogo a tutti gli effetti possa dar luogo a progetti infrastrutturali in vista della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033 facendo ricorso anche alla richiesta del rifinanziamento della Legge Speciale per Urbino e l’Antico Ducato, tuttora in vigore. Noi continueremo a impegnarci e a sostenere tutte le iniziative concrete".