Preso all’uscita dell’Ipercoop con la coca

Arrestato all’uscita dell’Ipercoop con 12 dosi di cocaina. Il giudice ieri ha convalidato l’arresto e oggi il pusher lascerà l’Italia e tornerà in Albania a seguito di espulsione. Martedì pomeriggio la squadra mobile della polizia ha arrestato un 30enne di origine albanese che si trovava in città durante i 90 giorni di validità del proprio soggiorno turistico. E’ stato sorpreso vicino all’uscita lato mare dell’Ipercoop, nel parcheggio, mentre stava cedendo una dose a un cliente. Per lui sono scattate le manette e l’accusa di spaccio. E’ stato perquisito e trovato in possesso di 12 dosi per un valore complessivo, sul mercato, di circa un migliaio di euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati dagli agenti che lo hanno condotto in Questura. Ieri mattina si è svolto il processo per direttissima.