Preso ancora con la droga: "Ma da lunedì smetto"

Disoccupato (e pusher) fino a ieri, muratore da lunedì prossimo. Nel mezzo, un arresto per spaccio di hashish giovedì scorso e un altro a luglio. È la parabola di un 29enne gambiano, regolare sul territorio, fermato giovedì pomeriggio dalla Squadra mobile della polizia al monumento della Resistenza accanto alla stazione, mentre cedeva una dose di droga a un italiano. Addosso gli agenti gli hanno trovato circa 15 grammi di hashish e denaro contante. Non era la prima volta: lo scorso luglio lo stesso giovane era stato già arrestato per spaccio. Ha scelto di patteggiare e il giudice ha riconosciuto la continuazione con il precedente, portando la pena a dieci mesi. Una condanna comunque sospesa, che gli consente di restare in libertà e di iniziare il nuovo lavoro da muratore, secondo quanto ha raccontato. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Maria Elena Cortiglioni, avrebbe spiegato di aver avuto delle difficoltà economiche legate a un periodo di disoccupazione. Parallelamente al procedimento penale, il Questore gli ha notificato due misure preventive: un Dacur, ovvero il "daspo urbano" che gli vieta di frequentare alcune zone della città, e un avviso orale, richiamo formale che lo obbliga a mantenere una condotta regolare, pena un inasprimento delle sanzioni.

L’arresto del 29enne è solo l’ultimo di una serie che conferma quanto sia vivo il fenomeno dello spaccio a Pesaro e dintorni. Negli ultimi 25 giorni la Questura ha contato sei operazioni concluse con manette: cinque in città e una a Fano. Dati che raccontano un lavoro costante di contrasto, ma anche la persistenza di una piazza di smercio difficile da estirpare. Le forze dell’ordine promettono che i controlli proseguiranno con la stessa intensità. Il messaggio è che il parco della stazione, così come il Miralfiore o altre "zone calde" dello spaccio non devono essere il supermarket della droga.