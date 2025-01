Preso con 15 chili di hashish. Tradito dall’auto a noleggio

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha chiesto scusa e ha detto che era la prima volta che si trovava coinvolto in una faccenda simile. E’ quanto accaduto ieri durante l’udienza di convalida del 48enne francese di origine marocchina, arrestato dalla Volante martedì scorso.

L’arresto è stato compiuto in prossimità del casello dell’A14 di Pesaro e a bordo dell’auto aveva 15 chili di hashish nel bagagliaio. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere a Villa Fastiggi.

L’uomo, difeso dall’avvocato Giuliano Renzi di Rimini, avrebbe noleggiato l’auto all’aeroporto di Bologna. Quello stesso veicolo era stato rubato due giorni prima, poi ritrovato e riconsegnato all’autonoleggio.

Sfortuna (per lui) avrebbe voluto che su quella targa pendesse una segnalazione come possibile mezzo rubato. Gli agenti tenevano d’occhio quel veicolo, una Focus, già da 48 ore. La prima volta l’avevano vista entrare e uscire da Pesaro lunedì, poi l’hanno intercettata martedì quando stava per imboccare l’A14.

Il 48enne è stato perquisito mostrando parecchia agitazione. Sotto il pianale dell’auto, incartata in 25 pacchi di colore blu, era nascosta la droga.