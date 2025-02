Preso con 39 chili di hashish. Quattro anni e maxi multa

Era stato arrestato in A14 a settembre dello scorso anno con 39 chili di hashish nel bagagliaio, chiusi in due borsoni. Ieri il tribunale di Pesaro lo ha condannato a 4 anni di reclusione e 20mila euro di multa, con rito abbreviato. Il tribunale ha inoltre riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti della recidiva specifica e dell’ingente quantità. E’ la decisione presa ieri dal gup per un 28enne barese, assistito dall’avvocato Marco Notarangelo, che era stato bloccato dalla polizia stradale di Fano in autostrada. Insieme a due donne sulla sessantina, stava facendo rientro in Puglia con 39 chili di hashish che aveva appena ritirato a Milano. I poliziotti lo avevano intercettato perché procedeva a forte velocità a bordo di un’auto con targa polacca. Nel portabagagli, da cui proveniva un forte odore di hashish, gli agenti della polstrada avevano trovato la droga già divisa in panetti, avvolti con cellophane. Il gip dopo la convalida, aveva disposto la custodia cautelare in carcere ma da circa un mese il giovane sta scontando i domiciliari in una comunità terapeutica in provincia di Bari. Le due donne erano invece state rilasciate dopo convalida e per loro si procede separatamente.

ant. mar.