Preso il ladro seriale incubo delle aziende: rubò anche in un’urna cineraria

Pesaro, 16 maggio 2023 – Un ladro seriale. Negli ultimi giorni aveva rubato addirittura 5mila euro nascosti all’interno di una urna cineraria, in una azienda, che produce bare in via Montanelli a Pesaro. Un macedone di 24 anni, con molti precedenti, era diventato l’incubo delle attività commerciali e produttive di Pesaro. Si introduceva di notte, da una finestra o dalla porta, e mirava al fondo cassa o ai soldi dei distributori automatici. Ma rubava anche bici, monopattini e altro.

Negli ultimi 15 giorni le telecamere di quattro attività imprenditoriali lo avevano ripreso mentre faceva razzia di soldi. In una di queste era riuscito a impossessarsi di circa 5.000 euro, ben nascosti nell’ufficio della titolare della ditta che produce bare. Approfittando della sua agilità e della sua velocità, era riuscito a sfuggire più volte ai controlli di Polizia, arrivando a lanciarsi nel fiume pur di sottrarsi agli Agenti.

Era ricercato da tutti gli uomini della Squadra Volanti di Pesaro e la sua fuga è terminata venerdì scorso, quando uno degli agenti in servizio alle Volanti ella Questura, che lo conosceva bene, libero dal servizio, lo ha individuato nella periferia della zona industriale.

Approfittando della pioggia, si è messo al suo seguito, chiedendo il rinforzo di una pattuglia che, nel giro di pochi minuti, lo ha raggiunto.

Stavolta il macedone è finto nella rete. Bloccato e immobilizzato, portato in Questura, gli agenti hanno svolto gli accertamenti. Per gli investigatori è coinvolto in almeno 6 furti, tra cui quello in cui era riuscito a impossessarsi dei 5.000 euro.

Ieri mattina il gip ha convalidato il fermo e ha disposto per lui la custodia in carcere. Proseguono le indagini per individuare altri reati commessi. La Questura sta predisponendo la sua espulsione dall’Italia.