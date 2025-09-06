Preso King, il re dello spaccio. Non si faceva mai vedere in volto

Per tutti era King, il re dello spaccio al parco Miralfiore. Un soprannome guadagnato sul campo: 40 anni, nigeriano, capace di muoversi come un fantasma tra i vialetti e la vegetazione, sempre pronto a dileguarsi. La sua firma era il passamontagna: lo indossava in ogni circostanza e temperatura, completamente vestito, lasciando scoperti soltanto gli occhi. Nessuno, né clienti né residenti, conosceva davvero il suo volto. Giovedì pomeriggio però, poco dopo le 16,30, il suo regno si è interrotto. La Squadra Mobile della Questura di Pesaro lo ha sorpreso e arrestato al termine di un’operazione antidroga "Alto Impatto", preparata con attenzione e portata a segno con una trappola ingegnosa. Gli agenti in divisa hanno simulato la conclusione dei controlli, abbandonando l’area del parco. King, sdraiato a terra con il passamontagna calzato e lo sguardo attento, ha atteso che la situazione tornasse tranquilla. Dopo mezz’ora, convinto che il pericolo fosse scampato, è rimasto nella sua postazione. Ma proprio in quel momento, quatti quatti, gli investigatori in borghese sono rientrati. Si sono mossi con passo felpato tra rovi e vegetazione, avanzando da direzioni diverse per non lasciargli vie di fuga.

Quando gli sono piombati addosso, King non ha avuto scampo: era ancora steso sull’erba, certo di poter regnare nello spaccio del Miralfiore. La perquisizione ha confermato i sospetti: oltre 40 grammi di sostanze stupefacenti tra eroina e cocaina, parte già suddivisa in dosi, parte ancora in ovuli da tagliare per ricavarne almeno un centinaio di dosi. In tasca 700 euro in contanti, guadagnati con gli scambi delle ore precedenti. Per mesi era stato il punto di riferimento di decine di consumatori. La sua prudenza e la capacità di fiutare i controlli lo avevano reso quasi intoccabile.

Ma questa volta la strategia degli agenti, fatta di pazienza e di silenzio, lo ha spiazzato. Ieri mattina è arrivata la convalida dell’arresto: processato per direttissima, il giudice lo ha condannato a un anno. Sul Miralfiore cala così il sipario sull’uomo che nessuno aveva mai visto in volto, un uomo che aveva costruito attorno a sé un’aura di mistero dietro un passamontagna. La sua abilità nel muoversi nell’ombra, però, non è bastata contro un’operazione studiata nei minimi dettagli e portata a termine quatti quatti da chi, questa volta, si è mosso nell’ombra meglio di lui. E così i poliziotti hanno fatto scacco matto al re.