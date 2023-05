Pressing su Serfilippi, ma lui è sempre più lontano

Elezioni 2024, torna il toto candidato sindaco. Nel centrodestra sembra sfumare definitivamente la candidatura del consigliere regionale della Lega Luca Serfilippi (in foto) che, tra l’altro, non avrebbe mai dato la propria disponibilità. Serfilippi, che fino ad ora non ha mai rilasciato dichiarazioni, né fatto commenti, pare che fin dall’inizio avesse espresso chiaramente al suo partito la volontà di continuare l’impegno in Regione. Nonostante tutto ciò il segretario Alessandro Brandoni, a fine aprile, aveva lanciato ufficialmente la sua candidatura. Ad ogni modo i nodi si dovrebbero definitivamente sciogliere la prossima settimana, dopo le elezioni amministrative ad Ancona.

Se scompare il nome di Serfilippi come candidato sindaco, potrebbero tornare in campo quelli dell’attuale assessore regionale Stefano Aguzzi (Forza Italia) e dell’ex direttore generale del Comune Giuseppe De Leo alla guida di una nuova lista civica. Quest’ultimo sembra abbia già pronti simbolo e candidati tra cui gli ex assessori Davide Rossi, Riccardo Severi e Renzo Rovinelli.

Anche Fratelli d’Italia sta elaborando la sua strategia per portare sul tavolo della trattativa nomi e personalità in grado di affrontare una campagna elettorale impegnativa e poi di governare una città complessa come Fano.