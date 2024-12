"Prestazione modesta. Complimenti a Pesaro"

Attilio Caja è un allenatore d’esperienza e sa benissimo come affrontare una sala stampa strapiena dopo una batosta netta. Non cerca alibi per l’infortunio di Kenny Gabriel, bacchetta i suoi ma senza bastonarli e non lesina elogi alla Vuelle. "Doveroso fare i complimenti a Pesaro, hanno fatto un’eccellente partita – riconosce -, con un’aggressività nettamente superiore alla nostra: avevano un’energia diversa e ci hanno saputo mettere in difficoltà, tanto da vincere in scioltezza. Merito loro, mentre noi abbiamo fornito una prestazione modesta. L’unica nota positiva di questa serata è la prova straordinaria di Aradori, che ci ha messo un po’ a recuperare dopo l’infortunio ma d’ora in poi sarà importante per noi".

La perdita di Gabriel dopo nemmeno 12 minuti è stata una brutta tegola per la Fortitudo, coach Caja spiega cos’è successo: "Aveva un’infiammazione al ginocchio precedente a questa serata, ha fatto delle terapie e ci ha provato, poi ha dovuto dare forfait. Però non è giustificabile questo disavanzo senza di lui, anche perché al suo posto Aradori ha fatto anche meglio perciò nessun alibi, sarebbe cambiato poco: Pesaro avrebbe fatto lo stesso la sua grande partita. Sin dall’inizio hanno segnati certi canestri perché erano in ritmo, noi invece remissivi. Non ci sono scusanti, in certe serate se le cose non vanno bisogna trovare altre risorse, giocare con il cuore e con la testa".

Il debutto di Vencato, 11 minuti e rotti, è stato poco significativo: "Era ancora spaesato, ha fatto appena due allenamenti con noi, ma sono felice che la società mi abbia messo a disposizione un altro giocatore, come promesso; nel tempo ci darà una grande mano". Caja, poi, dice la sua sulla prestazione di Ahmad e il suo giudizio vale molto perché non è il tipo che regala complimenti di solito: "Segnare un bottino del genere contro di noi non è facile, solo quelli bravi riescono a farlo contro la nostra difesa, non per caso è il capo-cannoniere del campionato. Può diventare un giocatore di alto livello, non mi ha sorpreso l’interesse di Varese nei suoi confronti, brava Pesaro ad averlo trovato". Parole al miele, forse anche troppo. Alla fine della conferenza stampa si ricorda di essere il nemico, nonostante i tanti amici lasciati qua, e se ne va con una promessa, un po’ il graffio dell’Artiglio: "Sono convinto che al ritorno sarà un’altra musica".

e.f.