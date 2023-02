Presto il marciapiedi che ti salva la vita

FANO

Buone notizie per la sicurezza di Rosciano. Previsti interventi a favore dei pedoni lungo la Flaminia, vicino alla chiesa, teatro negli anni di gravissimi incidenti. "Saranno realizzati marciapiedi – chiarisce l’assessore Barbara Brunori – e camminamenti per i pedoni, oltre a due attraversamenti illuminati". Le opere costeranno 100.800 euro: 60mila stanziati dal Comune e 40.800 dalla Provincia. Il cantiere si dovrebbe aprire e chiudere prima dell’estate: la gara per l’aggiudicazione dei lavori è già conclusa, manca solo la firma del contratto. Il marciapiede metterà fine alla cattiva abitudine del parcheggio selvaggio ai lati della strada, che molto spesso costringe le persone a passare sulla carreggiata trafficata.