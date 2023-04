"Presto l’Auditorium per i concerti"

Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo cinema, teatro e auditorium per la musica a Bottega di Vallefoglia. In questi giorni la ditta Mulazzani di Pesaro, dopo che l’impresa Borgioni prefabbricati di Perugia ha terminato il montaggio della struttura in cemento armato, sta effettuando i lavori all’interno dell’edificio con la relativa sistemazione dell’area esterna. "Come più volte evidenziato - afferma soddisfatto il sindaco Palmiro Ucchielli - il nuovo cinema, teatro e auditorium per la musica di Bottega potrà accogliere 336 ospiti e al suo interno si potranno tenere e organizzare molteplici e svariati eventi. La struttura sarà pertanto al servizio principalmente delle scuole, dei giovani, dei gruppi musicali e teatrali, delle varie associazioni". l. d.