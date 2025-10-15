Presunti abusi sulla nipotina, il pm chiede 6 anni di reclusione

Chiesti sei anni di reclusione per presunti abusi sulla nipotina della compagna. È la richiesta formulata ieri mattina dal pubblico ministero Anna Maria Gallucci al termine della discussione nel processo con rito abbreviato a carico di un 57enne domiciliato nel pesarese, accusato di atti sessuali su una minore. L’avvocato di parte civile Elena Fabbri ha chiesto un risarcimento di 50mila euro per ciascuno dei genitori della piccola. La difesa, rappresentata dall’avvocato Matteo Rondina, ha invece chiesto invece l’assoluzione. L’indagine della Procura, condotta dalla Squadra mobile, era partita nel giugno 2023, dopo la segnalazione della madre della bambina, nata nel 2016. Secondo l’imputazione, in tre o quattro episodi avvenuti a casa e in spiaggia, l’uomo avrebbe approfittato della distrazione della sua compagna, nonna paterna della piccola, per compiere atti a contenuto sessuale, sfiorandola e accarezzandola. Gli episodi contestati si sarebbero verificati mentre la minore si trovava occasionalmente in compagnia dell’indagato, cui era stata affidata. Nel fascicolo figurano la relazione della Mobile, varie annotazioni di polizia, certificati, la consulenza di neuropsichiatria infantile, la documentazione Ast, e soprattutto le dichiarazioni della bambina rese nel corso dell’incidente probatorio, alla presenza di specialisti. L’imputato, durante l’interrogatorio, ha negato tutto, sostenendo di non aver mai avuto atteggiamenti inappropriati veros la minore. L’uomo, per un periodo, aveva convissuto con la famiglia della bambina, composta dai genitori e da due figli minori. La convivenza era nata da una situazione di difficoltà economica, dopo che l’imputato aveva perso il lavoro, e aveva portato lui e la nonna paterna a stabilirsi temporaneamente nella stessa casa. Il procedimento si è celebrato con rito abbreviato, che comporta una riduzione della pena in caso di condanna. Il giudice per l’udienza preliminare ha rinviato la causa al 4 novembre, quando ci sarà la sentenza.

Antonella Marchionni