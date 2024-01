Il prete in auto con il Papa, ma è un coprisedile. “Bello averlo al mio fianco”

Cagli (Pesaro e Urbino), 27 gennaio 2024 – Sembrava vero, anche se appariva impossibile: Papa Francesco in auto a Cagli. A guidare la vettura era il parroco della chiesa di San Pier Damiani.

La curiosità è stata soddisfatta quando Don Gabriele, molto conosciuto con lo pseudonimo di Din Don, ha parcheggiato in centro. Sceso dalla vettura, il "passeggero" al suo fianco è rimasto seduto all’interno e con sorpresa è apparsa la figura di Papa Francesco con alle ginocchia anche un bastone che usa per camminare.

Era però una foto riprodotta sul coprisedile della vettura. Un accorgimento che rende molto verosimile la presenza del Papa in un’auto per giunta del parroco cittadino. La circolazione della vettura guidata da don Gabriele ha avuto un grande impatto visivo traendo in inganno diverse persone anche se poi tutto il mistero di quell’importante personaggio in auto è stato attribuito ad un semplice copri sedile.

"E’ un regalo di mia nipote che abita a Bologna – afferma Don Gabriele – l’ha vinto ad una lotteria e non potendoci per vari motivi circolare a Bologna me l’ha portato. Mi fermano in molti, altri fanno foto e a tutti ho detto che mi sembra una cosa simpatica avere al mio fianco Papa Francesco. E’ una ‘presenza’ che mi riempie di gioia”.

Un coprisedile che rimarrà al suo posto per molto tempo anche perché don Gabriele, viaggiando spesso da solo, molto difficilmente vedrà deteriorarsi il suo coprisedile così speciale.