Pretende che il bus torni indietro L’autista chiama i carabinieri

Sono intervenuti i carabinieri ieri mattina, verso le 7,30 alla fermata di Castelvecchio del bus di linea Marotta-Pergola, all’altezza della filiale del Banco Marchigiano di Credito Cooperativo, per riportare alla ragionevolezza un passeggero che avrebbe voluto scendere un chilometro prima e pretendeva dall’autista che lo riportasse indietro. Richiesta che chiaramente non poteva essere accolta e così il conducente del mezzo, per evitare complicazioni, anche se la situazione non è mai degenerata, ha ritenuto di allertare l’Arma, intervenuta in pochi istanti con una pattuglia della locale stazione di Monte Porzio. I militari hanno parlato col passeggero, un giovane extracomunitario, e tutto si è risolto in breve tempo e senza problemi, col pullman che è potuto ripartire subito dopo per espletare la sua normale corsa. Nei confronti del ragazzo non è stato assunto alcun tipo di provvedimento.

s.fr.