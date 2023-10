Prevenzione a Valcesano: incontri per anziani e fragili contro truffe e furti

Prendono il via domani, dalla Valcesano, nuovi incontri organizzati dalla Compagnia Carabinieri di Fano guidata dal capitano Maximiliano Papale, a favore della cittadinanza e in particolare delle persone anziane e fragili, finalizzati a dare informazioni utili per evitare i raggiri di truffatori e malintenzionati.

Il primo incontro è fissato per domattina alle 10,15 nei locali della parrocchia di Sant’Antonio, a Castelvecchio di Monte Porzio e nelle vesti di ‘docente’ ci sarà il comandante della locale stazione dei carabinieri, luogotenente carica speciale Lorenzo Chiapperini. Sempre domani, ma alle 20, sarà la volta di un secondo appuntamento a San Lorenzo in Campo, al Circolo Pensionati Ancos, a cura del neo comandante, il maresciallo Gabriele Galassi. Durante questi due incontri e in quelli che seguiranno negli altri comuni della Compagnia, verranno illustrate tutte le accortezze da seguire per evitare di subire truffe e furti e verranno descritte anche le modalità con cui si presentano i malintenzionati, spesso gentili ed eleganti. Particolarmente in voga, nell’ultimo periodo, le truffe attraverso i cellulari, attuate sia mediante chiamate vocali, che attraverso sms o mail contenti link che i truffatori invitano a cliccare proponendo, ad esempio, investimenti vantaggiosi, ma che in realtà sono lo strumento per conoscere pin e password coi quali poter eseguire prelievi fraudolenti.

s.fr.