Prevenzione debiti, una conferenza

Si terrà online oggi alle 15 il primo incontro nazionale del progetto europeo “Peppi”, che prevede la costituzione di una rete internazionale che unisca i professionisti che lavorano nel “debt advice” e una piattaforma con risorse per i professionisti e consumatori. L’Università di Urbino, istituzione di riferimento per l’Italia, organizza l’incontro quale primo meeting nazionale. Dopo il saluto di Dieter Korczak, presidente del network Ecdn, interventi del Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini e della prof Germana Giombini, coordinatori del progetto. Per il link di partecipazione, scrivere all’indirizzo [email protected]