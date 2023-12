Si è svolta a Carpegna giorni fa una importante giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, 52 le donne che si sono sottoposte a visita senologica gratuita. "Un’ iniziativa di grande valore – spiega Luca Pasquini assessore alla cultura e alle politiche sociali e sanitarie e medico di medicina generale del paese – che si svolge con regolarità da alcuni anni e che è organizzata dal Comune di Carpegna in collaborazione con l’Asur Marche Ast di Pesaro-Urbino,che ringraziamo. Un grazie particolare alla oncologa Stefania Guarino e al chirurgo Ivan Barillaro della Breast Unit dell’ospedale di Urbino per la loro disponibilità e competenza".

"Il tumore al seno è il tumore più frequente nella donna – aggiunge Pasquini – con 55.000 nuovi casi all’anno. Colpisce una donna su otto. Ma presenta anche una percentuale di sopravvivenza e guarigione sempre più alta, proprio grazie alla prevenzione, alla diagnosi precoce, allo stile di vita, con una alimentazione corretta e attività fisica costante, alla ricerca e alle terapie sempre più efficaci. Voglio ricordare anche “Carpegna in Rosa“ che si svolge tutti gli anni in settembre, una camminata di 7 km, all’interno dello splendido paesaggio del Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello, organizzata dalle Associazioni Carpegna Experience e Andromeda Montefeltro con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Carpegna, alla quale hanno partecipato più di 600 donne, e anche alcuni uomini, di Carpegna e del Montefeltro, con 6.570 euro raccolti e donati alla senologia di Urbino per contribuire all’acquisto di strumenti sempre più efficaci e innovativi nella diagnosi precoce. Importanti anche conferenze e incontri con specialisti, una di queste organizzata in collaborazione con l’associazione di volontariato Onlus di Carpegna “Insieme per l’Eli“".

