Prevenzione e salute le iniziative dell’Ast

Si apre una settimana dedicata alla prevenzione all’ospedale di Urbino. L’iniziativa, voluta dall’Ast e dalla Direzione medica, è aperta tutti. Lunedì 17 fino al 19 aprile, dalle 8,30 alle 14, è possibile parlare, in presenza e non è in particolare per chi è vittima di violenza, con uno psicologo o assistente sociale contattando il numero telefonico 335 846 1920.

Martedì 18 invece, dalle 8.30 alle 12.30, si potranno avere consulenze nutrizionali gratuite nell’ambito della prevenzione oncologica (su prenotazione allo 0722 301251). Mentre mercoledì sarà possibile sottoporsi a visite senologiche, sempre su prenotazione al numero 331 264 9315 oppure per mail scrivendo a [email protected] Tutte le iniziative sono gratuite e ne seguiranno altre nel corso della settimana.