Prevenzione e salute, visite gratis per gli studenti

Se la prevenzione non ha età ogni occasione è quella ideale per fare controlli specifici. Come quelli promossi da Erdis Marche e l’Ast Pesaro e Urbino, dopo l’accordo siglato a maggio per promuovere una serie di iniziative rivolte alla salute e al benessere degli studenti universitari e degli istituti di formazione superiore del territorio. Il 13 novembre, dalle 14 alle 17, si terrà una giornata speciale interamente dedicata alla prevenzione per gli studenti di Urbino. Durante l’evento saranno offerti gratuitamente il Pap-Test presso il consultorio di Urbino, in via Guido da Montefeltro 45 e la visita diabetologica presso il Centro di diabetologia dell’Ospedale.

"Questa iniziativa – spiega il direttore generale AST PU – è pensata per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della prevenzione, favorendo un accesso diretto e consapevole ai servizi sanitari e un miglioramento del loro benessere complessivo. Una giornata che rientra in un progetto più complessivo attivo proprio tra Erdis e Ast per riuscire a dare servizi e risposte di salute agli studenti e ai loro famigliari che studiano a Urbino".

"La collaborazione avviata – prosegue il direttore di Erdis Marche – costituisce un progetto pilota che, se ottenesse risultati soddisfacenti e un riscontro positivo da parte degli utenti, potrebbe essere esteso agli altri presidi attraverso la sinergia tra l’ente regionale e le aziende sanitarie del territorio marchigiano". Inoltre l’accordo prevede già che durante l’anno sono già stati attivati una serie di servizi a favore della popolazione studentesca, tra cui quello di consulenza e prevenzione dell’hiv, servizio antifumo e di prevenzione delle dipendenze, come un supporto mirato per contrastare le dipendenze da alcol, sostanze stupefacenti, gioco d’azzardo e tecnologie, nonché malattie infettive correlate. Poi è fruibile l’ambulatorio vaccinale per garantire la copertura vaccinale e la prevenzione delle malattie infettive e di consulenze di medicina dei viaggi e profilassi internazionale per dare assistenza agli studenti che viaggiano all’estero, con consulenze su vaccinazioni e profilassi.

Tutti i servizi mirano a rispondere in maniera concreta alle esigenze di salute degli studenti, promuovendo uno stile di vita sano e consapevole. Inoltre la reciproca collaborazione prevede anche la messa a disposizione da parte di Erdis di soluzioni abitative temporanee e punti ristoro al personale amministrativo-sanitario e agli studenti tirocinanti impegnati presso le strutture dell’Ast di Urbino. Servizi simili saranno riconosciuti anche ai familiari di ospiti ricoverati nelle strutture sanitarie gestite in città dall’Ast e che si trovino temporaneamente in loco per assistere da vicino i propri parenti. I dettagli contattando Erdis.

Francesco Pierucci